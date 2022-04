Un best of spécial enfants aujourd'hui dans Popopop puisqu'on réécoute les émissions avec les duos Antoine Dole et Aldebert ainsi que Philippe Katerine et Julien Baer

Best of spécial enfants dans Popopop (image d'illustration) © Getty / D-Keine

Ce sont les méga stars de nos chers têtes blondes : d'un coté l'auteur de Mortelle Adèle, de l'autre le chanteur des Enfantillages. Les deux s'étaient rencontrées dans le studio de Popopop en 2018. De cette rencontre est né le "Show Bizarre" qu'ils sont venus nous présenter en octobre dernier. Pour les réécouter en intégralité, c'est ici.

Lui c'est une méga star mais plutôt chez les adultes. Pourtant, en duo avec Julien Baer, il s'est lancé dans l'écriture d'un album pour enfants. Le Pirranosaure c'est son nom. Son créateur c'est Philippe Katerine. Pour réécouter sa venue avec Julien Baer dans l'émission c'est ici que ça se passe.