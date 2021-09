A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, "Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelle", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'autrice Mona Chollet.

Portrait de la journaliste et essayiste Mona Chollet. © Mathieu Zazzo

Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelle ?

C'est la question que se pose l'autrice féministe Mona Chollet dans son nouvel essai. Après s'être intéressée à la notion de réalité dans La Tyrannie de la réalité en 2004 ; à l'industrie de la mode et de la beauté dans Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine en 2012 ; à l'espace domestique et à nos lieux de vie dans Chez soi, une odyssée de l'espace domestique en 2015 ; et évidemment à la figure des sorcières dans son best-seller Sorcières, la puissance invaincue des femmes (250 000 exemplaires vendus) en 2018, elle revient aujourd'hui pour s'intéresser aux relations hétérosexuelles.

Les femmes et les hommes qui cherchent l’épanouissement amoureux ensemble se retrouvent finalement bien démunis quand troisième protagoniste s’invite dans leur relation : le patriarcat.

Comment intégrer cette troisième roue du carosse dans une relation hétéro ?

Mona Chollet propose dans son livre quelques pistes de réflexions et d'éclairages.

Encore en 2021 nos représentations du couple idéal vont de paire avec une forme d’infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre être pleinement elles-mêmes ou être heureuse en amour. La socialisation de genre qui persuade les hommes que tout leur est dû et qui valorise chez les femmes l’abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l’espace du désir : comment les femmes peuvent-elles retrouver un regard et une voix ?

Pour répondre à toutes ces questions, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'autrice Mona Chollet.

La pop-liste de Mona Chollet

Le livre : Féminismes et pop culture de Jennifer Padjemi

Le film : Le ciel est à vous de Jean Grémillon, qui ressort cette semaine)

La série : On the verge de Julie Delpy

La chanson: "Habaitak Belsaif" de Fairuz

Le son qui lui évoque la pop-culture : La voix d’Antoine de Caunes

