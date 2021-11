Pour nous parler de son nouveau spectacle, "Voir les gens" actuellement en tournée partout en France, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'humoriste Baptiste Lecaplain

L'acteur et humoriste Baptiste Lecaplain © AFP / Joël Saget

"Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !" C'est ainsi que la propre fille de Baptiste Lecaplain résume le spectacle.

Dans ce troisième spectacle, il évoque notamment sa vie, ses filles et son rôle de père, la relation avec sa femme, sa vie de couple, mais aussi les dessins animés Disney, Ikea et sa passion pour les aspirateurs Dyson ; un spectacle co-écrit avec Florent Bernard, alias FloBer passé il y a quelques jours dans le studio de Popopop. Il est actuellement en tournée avec ce spectacle dans toute la France et s'arrêtera notamment au Café de la Danse à Paris du 21 au 31 décembre et à l'Olympia du 2 au 11 juin 2022. Toutes les dates de la tournée sont à retrouver ici

Pour nous parler de ce nouveau spectacle, Baptiste Lecaplain est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Baptiste Lecaplain