Antoine de Caunes et Charline Roux consacrent une semaine spéciale à Kaamelott. Aujourd'hui, retour sur les origines de la série avec son créateur, le roi Arthur, Alexandre Astier et le roi Loth, François Rollin.

L’acteur, réalisateur, humoriste, producteur, scénariste, compositeur, musicien et auteur Alexandre Astier et François Rollin, acteur, humoriste et scénariste. © AFP / Joël Saget/JACQUES DEMARTHON

Le succès de Kaamelott est un accident que la télévision n'avait pas prévu.

Kaamelott : Livre V / P. Chantier / Calt / Dies Irae

Nous sommes aux alentours des 450 après JV, sur l'île de Bretagne, en plein effondrement de l’Empire romain et développement du christianisme. Depuis son château de Kaamelott, le roi Arthur confie une mission à ses chevaliers : trouver le Saint Graal. Mais cette quête va s'annoncer plus compliqué que prévu, car Arthur est très mal entouré. Ses chevaliers de la Table Ronde sont un faible renfort contre les défis qui se dressent sur la route : peureux, naïfs, stupides ou au contraire violents, archaïques et désordonnés, les troupes de Bretagne ne comprennent pas l’enjeu de la quête du Graal et peinent à se rendre utiles. L’entourage familial du roi n’est guère plus sensé : son quotidien déjà bien chargé est parsemé de conflits avec sa femme Guenièvre ou sa belle-famille. Pour couronner le tout, le pays est régulièrement la cible d’incursions barbares.

C'est très agréable d'entendre les répliques de Kaamelott et chouette d'être connu pour quelque chose qui tient au langage. Chaque personne a son langage : vaudeville, moderne, latin...

C'était le pitch de la série Kaamelott lorsqu'elle fut pour la première fois diffusée sur M6 en 2005 (et toujours diffusée sur Paris Première et sur 6Ter tous les lundis soir à 21h05). Une série qui est devenue un phénomène, rassemblant plus de 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Une série dont le format a aussi évolué passant de 100 épisodes de 3 minutes en 2005 lors de sa première saison à 9 épisodes de 40 minutes pour son livre 6 en 2009.

Pour revenir sur le succès de la série, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent bien évidemment son créateur, Alexandre Astier et l'interprète du Roi Loth, le comédien et humoriste François Rollin.

Le film va être un triomphe parce que Alexandre Astier est profondément bon, comme tous les acteurs (à part moi) et cela va se ressentir au cinéma. C'est presque familial. - François Rollin

