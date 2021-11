Il vient nous présenter son 39ème album, "Country Rock" : Eddy Mitchell est de passage chez Popopop aujourd'hui !

Portrait du chanteur, parolier et acteur Eddy Mitchell © Getty / Sylvain Lefevre

C'est une légende française : un de ceux qui ne vieillissent pas, qui fait partie de notre culture à tous. Cowboy moderne, Eddy Mitchell a plus d'une corde à son arc : acteur, musicien, chanteur, il collectionne les succès et avance, fidèle à ses premiers amours, le rock et les Etats-Unis.

Cette année, le chanteur et auteur publie un excellent « Country Rock », et le second coffret de son intégrale en studio, qui comporte des enregistrements de 1980 à 2020 dont quelques inédits. Autour d’Eddy, on retrouve ses compagnons fidèles tels Pierre Papadiamandis et Basile Leroux, ainsi que ses amis musiciens américains de renommée internationale : Charlie McCoy, Bill Payne, Russ Hicks et Bernie Dresel.

La popliste d'Eddy Mitchell

-Son livre du moment ? Michael CONNELY - DEUIL INTERDIT

-Son film du moment ? Aretha Franklin - RESPECT

-Sa chanson du moment ? Gil EVANS

La programmation musicale

Eddy Mitchell - Un petit peu d’amour

Eddy Mitchell - C’est la vie

Eddy Mitchell - Le fou sur la colline

Gil Evans - Crosstown Traffic