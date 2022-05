Pour parler de sa nouvelle BD "La Porte de l'Univers", disponible depuis quelques jours aux éditions Fluide Glacial, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le dessinateur Daniel Goossens.

Daniel Goossens, auteur de bandes dessinées © Maxppp / Gaël Dupret

Sept ans après son dernier album Combats, Daniel Goossens est de retour avec La Porte de l'Univers.

Robert Cognard est un humoriste. Un vieil humoriste. Il est donc en danger. Dans un monde exigeant, où les gens veulent toujours du nouveau, il se sent comme un citron pressé jusqu’au trognon. Son patron ne le soutient plus, sa femme menace de partir. Il aimerait trouver une idée pour finir en beauté, se rend au salon du rire, théorise sur Popeye, Corto Maltese et Chopin puis commet l’irréparable : une mauvaise blague l’envoie en prison après un procès fracassant. Tandis que Cognard croupit en prison, un conseil d’urgence du FBI se réunit pour évaluer les responsabilités.

Résultat : Cognard est transféré chez les terribles marines de l’Alabama, dans un camp militaire dont aucun comique ne s’est jamais évadé. Vingt ans plus tard, ses avocats pensent avoir enfin trouvé comment lui obtenir une remise de peine… mais c’est trop tard. Jusqu’à ce qu’on lui propose un aller simple et sidéral vers la porte de l’univers.

Vous venez de trouver La Porte de l’univers ! Ne restez pas derrière, entrez, entrez ! Ne frappez pas, celui qui vit là a jeté la clé. Pas la peine de vous essuyer les pieds sur le paillasson de la porte de l’univers : y’en a pas. Accompagnez Robert Cognard dans son combat pour ajouter une brique au mur qui arrête le torrent de la connerie, et vous découvrirez sa vie, ses amours, ses emmerdes… et plus encore : vous découvrirez la-vie-après-la-vie de Cognard ! Les plus grands mystères vous seront révélés ! Le sixième opus va vous étonner !

Pour nous parler de cette porte de l'Univers, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le dessinateur Daniel Goossens.

La pop-liste de Daniel Goossens

Le livre : L’anomalie du Train 006 de Pascal Fioretto

de Pascal Fioretto Le film : The Father de Florian Zeller

de Florian Zeller La série : La meilleure version de moi-même de et avec Blanche Gardin

de et avec Blanche Gardin La chanson : "Honey Pie" des Beatles

La playlist de l'émission