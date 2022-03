Popopop est en repos cette semaine ! Mais c'est l'occasion de vous faire vivre les meilleurs moments de l'émission. Aujourd'hui, on réécoute Marie Pourchet et Hubert Lenoir ...

La romancière Maria Pourchet © AFP / CELINE VILLEGAS / HANS LUCAS

Littérature et musique vont toujours bien ensemble ! C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se met au coin du feu (il fait encore un peu froid, non?) et on réécoute les récits enflammés de Maria Pourchet et la pop lumineuse d'Hubert Lenoir...