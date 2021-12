Pour nous parler de son adaptation du classique de Broadway, "Les Producteurs", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le metteur en scène Alexis Michalik

L'acteur, écrivain et metteur en scène Alexis Michalik avant la répétition de sa pièce 'Les Producteurs' au Théâtre de Paris à Paris, le 18 novembre 2021. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Il est le plus prolifique des metteurs en scène français avec déjà cinq pièces à l'affiche à Paris : Edmond, déjà adapté au cinéma par Alexis Michalik lui-même, Le Porteur d'Histoire, Intra-Muros, Le Cercle des Illusionistes, et Une Histoire d'Amour qui sera bientôt adapté sur grand écran.

Et voilà qu'il arrive aujourd'hui avec une sixième mise en scène, l'adaptation d'un des plus grands classiques de la comédie musicale américaine : The Producers qui devient en VF Les Producteurs. Le spectacle, adapté du film de Mel Brooks de 1967 fut le plus primé de Broadway et resta pendant plus de six ans à l'affiche.

La comédie musicale raconte l'histoire de Max Bialystock, producteur proche de la ruine qui imagine avec l'aide de son comptable, aspirant producteur, Léopold Bloom, une arnaque à l'assurance en montant la pire comédie musicale jamais écrite : Des Fleurs pour Hitler, dirigée par le pire metteur en scène, le tout avec un casting improbable.

Les Producteurs c'est à l'affiche du théâtre de Paris jusqu'au 27 février prochain. Pour nous en parler, son metteur en scène, Alexis Michalik est l'invité de Popopop.

La pop-liste d'Alexis Michalik

Le livre : Le groupe WhatsApp des Producteurs

Le film : West Side Story réalisé par Steven Spielberg

La série : Germinal, adaptation de Zola par David Hourrègue

La chanson : "Si bien du mal" d'Hervé

La playlist de l'émission