A l'occasion de la réédition de l'album "Pansoul" du duo Motorbass, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la moitié de ce groupe mythique : Etienne de Crecy. En fin d'émission la chanteuse américain Courtney Marie Andrews en live.

Le DJ et producteur français de musique électronique et de trip hop Étienne de Crécy à Paris le 29 mai 2021. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Il y a vingt-cinq ans sortait l'album Pansoul d'un des duos pionniers de l'électro à la française, aka la french touch : Motorbass. Duo composé de Philippe Zdar et d'Etienne de Crecy. Les deux ne sortiront qu'un album en commun, mais quel album. Un de ceux qui marquera durablement et façonnera le futur de l'électro.

Vingt-cinq ans plus tard, l'album Pansoul est réédité dans une version remasterisée en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming. Pour revenir sur ces vingt-cinq dernières années d'électro, de french touch et de synthés, Etienne de Crécy est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

En fin d'émission, l'autrice-compositrice-interprète originaire de Phoenix, Courtney Marie Andrews sera sur la scène de Popopop pour jouer en live son titre "If I told".

L'auteure-compositrice-interprète, Courtney Marie Andrews en concert au Music Hall de Williamsburg le 2 mai 2019 à New York. © AFP / Mike Lawrie/Getty Amérique du Nord

La pop-liste d'Etienne de Crécy

Le livre : Une histoire de la french touch - Boombass de Hubert Blanc Francard

de Hubert Blanc Francard La série : _ Montre jamais ça à personne _réalisé par Clément Cotentin

_réalisé par Clément Cotentin La chanson : "Too hot in LA" de Woody & Jeremy

