Il sera à partir du 13 janvier sur la scène du théâtre Antoine à Paris pour jouer Arthur Rimbaud dans la pièce "Rimbaud en Feu". Pour en parler, le comédien Jean-Pierre Darroussin est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

L'acteur et réalisateur Jean-Pierre Darroussin © Getty / Franco Origlia

C’est un homme enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville qu’on découvre sur scène, un homme qui devise sur l’art, sur la vie, sur la folie, un homme en jogging et chaussettes trouées à coté d'un lit superposé et d'un bureau. Nous sommes alors en 1924, l’année même où André Breton publie le Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro, Cet homme, il est bien vivant et plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme.

Cette âme en feu c'est celle du poète Arthur Rimbaud jouée sur scène par Jean-Pierre Darroussin. La pièce Rimbaud en feu écrite par Jean-Michel Djian, mise en scène par Anne Novion se jouera sur la scène théâtre Antoine à partir du 13 janvier prochain. Pour en parler, celui qui joue ce flamboyant Arthur Rimbaud, Jean-Pierre Darroussin est l'invité de Popopop.

Jean-Pierre Darroussin sera également à l'affiche de la série Une si longue nuit qui commence le jeudi 20 janvier à 21h05 sur TF1 (l'intégralité des épisodes sont déjà disponibles sur Salto).

La pop-liste de Jean-Pierre Darroussin

Le livre : On ne reporte pas le printemps, David Hockney en Normandie de David Hockney et Martin Gayford

de David Hockney et Martin Gayford Le film : Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

La série : L'Amour Flou de Romane Bohringer

La chanson : "Bof Génération "- Philippe Katerine & Dominique A

La playlist de l'émission