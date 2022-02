Leader du groupe de rock Franz Ferdinand, qui revient en mars avec un best-of de ses meilleurs titres, Alex Kapranos est l'invité de Popopop aujourd'hui !

Le chanteur et guitariste du groupe de rock écossais Franz Ferdinand, Alex Kapranos © Getty / Joseph Okpako/WireImage

Formé en 2002 à Glascow, Franz Ferdinand est devenu en 20 ans un des groupes incontournables de rock. Ulysses, Take Me Out, Do you want to... Autant de tubes qui nous font encore danser des années plus tard.

Le groupe revient le 11 mars prochain avec un album best-of, Hist to the head, qui réunira 18 des plus grands titres de Franz Ferdinand ainsi que 2 inédits.

Alex Kapranos nous offre en exclusivité un live exclusif du titre Curious, le single paru en janvier dernier, extrait du best-of à venir.

La popliste d'Alex Kapranos

Son livre du moment : Klara and the Sun by Kazuo Ishiguro

Sa série du moment : Squid game

Son film du moment :

Sa chanson du moment : Panther de Los Bitchos

Son "son" pop : the overblown flutes of the 1970s top of the pops theme

La programmation musicale

Franz Ferdinand - Ulysses

Courtney Barnett - Write a list of Things to Look Forward To

Clara Luciani - Amour toujours

Alex Kapranos (en live) - Curious