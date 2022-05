Le groupe de rock italien le plus pop de la planète est de passage dans Popopop. Les vainqueurs de l'Eurovision 2021, Maneskin sont les invités d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Le groupe Måneskin le 25 mai 2022 à Cannes. © AFP / Valery HACHE

Ils ont (presque) tout gagné de l'autre côté des Alpes. Deuxième à la version italien du télé-crochet en 2017, durant laquelle le groupe fondé l'année précédente et composé de Damiano David, Victoria de Angelis, Ethan Torchio et Thomas Raggi reprenait le standard du groupe The Four Seasons, "Beggin". Une reprise streamée depuis plus d'un milliard de fois à travers le monde, notamment grâce à la victoire du groupe en 2021 au Festival de San Remo.

Le Festival della canzone italiana di Sanremo, créé en 1951 a notamment inspiré les créateurs du concours de l'Eurovision. Parmi les participants notoires à San Remo : Gigliola Cinquenti, Toto Cutugno,

Domenico Modugno, récemment Mahmood et les cultissimes Richi e Poveri (chanteurs du tube "Sara perche ti amo").

En 2021, c'est donc Maneskin qui gagna le festival grâce à la chanson "Zitti e Buoni" (en français Calme et Sage), gagnant au passage son ticket pour participer au concours Eurovision de la chanson à Rotterdam. 22 mai 2021,

Rotterdam Ahoy, avec 524 points dont 318 du public, l'Italie grâce à Maneskin remporte pour la troisième fois le concours, devant la France et la Suisse. Depuis, Damiano, Victoria, Ethan et Thomas se sont envolés aux Etats-Unis, faisant partie des têtes d'affiche du festival de Coachella. Ils ont aussi joué sur la scène des American Music Awards et du Tonight Show de Jimmy Fallon et fait la rencontre du producteur Max Martin et du réalisateur Baz Lurhman,

Résultat, leur nouveau titre "Supermodel" est produit par le premier et ils seront dans la bande originale du film Elvis réalisé par le second (et qui sortira le 22 juin prochain).

Les rockstars du groupe Maneskin sont aujourd'hui au micro et sur la scène de Popopop.

