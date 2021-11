Dominique Grange et Tardi sont dans Popopop aujourd'hui, pour nous présenter leur nouvelle BD, Elise et les nouveaux Partisans.

Portrait de l'illustrateur Tardi et de la scénariste Dominique Grange © Habib Charaf

Elise est une jeune chanteuse “qui monte” à Paris en 1958 pour tenter sa chance… Dlle galère un peu puis enregistre, donne des concerts mais le mouvement contestataire de mai 68 change la donne, et surtout, la change elle, durablement (même si elle avait déjà la révolte chevillée au corps). Elle refuse le « retour à la normale », elle rejoint le maquis pour lutter contre toutes les injustices sociales. Vaste et noble tâche, mission de toute une vie. La BD "Elise et les Nouveaux Partisans" est disponible dès aujourd'hui dans toutes les librairies.

La popliste de Dominique Grange et Jacques Tardi

Le livre du moment de Dominique Grange : Prison N°5 de Zehra Dogan

Le film du moment de Jacques Tardi : le Testament du Dr Mabuse, réalisé par Fritz Lang (1933)

La série du moment de Dominique Grange : Germinal, sur France 2

La chanson pop de Jacques Tardi : La maman des poissons de Boby Lapointe

La programmation musicale

Dominique Grange - Chacun de vous est concerné

Les Rolling Stones - Street Fighting Man

Eels - Steam Engine

Bobby Lapointe - La maman des poissons