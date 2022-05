Pour nous parler de ses dernières BD, "Un Général, des généraux" ainsi que de "Le Petit Pape Pie 3,14", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le dessinateur François Boucq.

L'auteur de bandes dessinées François Boucq © / Joël Saget

Retour en mai 1958 alors qu'Alger s'embrase contre un nouveau gouvernement qui, à Paris, semble prêt à dialoguer avec les indépendantistes. Des milliers de colons se soulèvent, obligeant l'armée et ses généraux à choisir leur camp : rester loyaux à l'Etat ou à l'Algérie française, dernier vestige du grand empire colonial Français. Dépassés et galvanisés par la situation, les généraux s'embarquent dans un coup d'état qui devient rapidement incontrôlable… Et si seul un vieil homme à la retraite, le « dernier héros français », était capable d'arrêter cette machine folle et éviter une guerre civile ? Ce vaudeville politico-militaire donnera les clés du pouvoir à de Gaulle et sa Ve République… car juré-craché, « le Général » l'a promis à toutes et à tous : cette fois, il les a compris.

Dans Un Général, des Généraux disponible aux éditions du Lombard, François Boucq raconte les prémisses de la Vème République.

Ce n'est pas la seule histoire que nous raconte François Boucq. Dans Le Petit pape Pie 3,14, il raconte la vie d'un pape fraichement élu : Pie 3,14. Petit de taille, mais grand de coeur, Sa Sainteté veut être le pape de tous sans exception, humble au point de remiser sa papamobile pour une simple poussette, joignable 7 jours sur 7 sur numéro vert non surtaxé ! Accompagné de Gontrand, son fidèle évêque à la stature imposante, Pie 3,14 vivra des aventures rocambolesques, d’audiences solennelles en bénédictions fantaisistes pour zombies, en passant par un improbable sauvetage du monde aux côtés de Superhyperman.

Pour nous en parler, François Boucq est l'invité de Popopop.

La pop-liste de François Boucq

Le livre : Propaganda d’Edward Bernays

d’Edward Bernays Le film : Nightmare Alley , de Guillermo del Toro

, de Guillermo del Toro La série : Afterlife de Ricky Gervais (disponible sur Netflix)

de Ricky Gervais (disponible sur Netflix) La chanson : "Take this Waltz", de Leonard Cohen

