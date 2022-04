Il est actuellement sur la scène de la Scala Paris dans la pièce "1h22 avant la fin" et à la télévision dans "Hot Ones", tous les mardis sur Canal+. Pour parler théâtre et sauce piquante, Kyan Khojandi est l'invité de Popopop.

L'humoriste, acteur, scénariste, producteur et réalisateur Kyan Khojandi © AFP / YOHAN BONNET

Bertrand a tout prévu. Son grand départ, organisé de longue date, arrive enfin. Mais un simple coup de sonnette va tout changer. Qui est cet inconnu qui le menace avec un pistolet ? Pas facile de mettre fin à ses jours quand on cherche à vous tuer. Bertrand c'est Kyan Khojandi dans la nouvelle pièce d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, "1h22 avant la fin". Pour la première fois, Kyan Khojandi monte sur scène entouré d'autres comédiens, notamment R. Jonathan Lambert qui incarne le fameux inconnu qui vient frapper chez lui pour le tuer.

Kyan Khojandi qui après s'être mis à la chanson, en sortant son premier album L’Horizon des évènements en novembre dernier reviendra sur scène, en solo cette fois. Ce sera en 2023 dans les zéniths de France, notamment le 20 janvier à Paris, les autres dates sont à retrouver ici. Entre temps, c'est à la télévision qu'on le retrouve sur Canal+ dans Hot Ones, format américain repris par le Studio Bagel à l'occasion de leur grand retour dans lequel des invités sont interviewer en mangeant des sauces piquantes, de plus en plus fortes en piment. Hot Ones, c'est à retrouver sur Canal+ tous les mardis à 23h50.

Pour nous parler, théâtre, musique et sauce qui pique, Kyan Khojandi est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Kyan Khojandi

Le film : Fury de David Ayer

de David Ayer La série : Ozark créé par Bill Dubuque

créé par Bill Dubuque La chanson : "Seul avec du monde autour" d'Orelsan

