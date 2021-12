Le documentaire "Off the Record", signé Gabin Rivoire qui retrace sa vie vient de sortir en DVD. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le DJ et producteur Laurent Garnier.

Laurent Garnier, DJ, compositeur et producteur français de musiques électroniques. © Maxppp / IP3 PRESS/Alex Baillaud

C’est un documentaire intime dans lequel notre invité se raconte et dans lequel d’autres le racontent aussi, de M à Abd Al Malik en passant par Carl Cox ; un documentaire qui le présente tel qu’on ne l’avait jamais vu, notamment en tracteur sur fond de Sacha Distel. D’entrée de jeu, le documentaire place comme enjeu les sentiments, ceux éprouvés en écoutant de la musique, notamment la sienne. Il le dit lui-même, il veut que les gens pleurent en l’écoutant.

Pourtant, on aurait plutôt tendance à danser sur sa musique, tant il a régné sur tous les clubs du Royaume-Uni puis de France, de Navarre et du monde depuis le milieu des années 80. Il fut d’ailleurs le tout premier lauréat de la Victoire de la Musique de l’album de musiques électroniques.

Aujourd’hui les 50 000 vinyles de sa collection se racontent dans un documentaire de 90 minutes signé Gabin Rivoire. Pour revenir sur sa vie, son oeuvre et sur le documentaire Off the Record, Laurent Garnier est l’invité d’Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Laurent Garnier

Le livre : Le cinéma selon Jean Pierre Melville, livre d’entretien avec Rui Nogueira

Le film Compartiment N°6 réalisé par Juho Kuosmanen

La série : Staged créée par Simon Evans et Phin Glynn disponible sur Canal+

La chanson : ‘’Family’’ de Jordan Rakei

