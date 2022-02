La treizième saison du très exigeant concours de cuisine télévisuel, "Top Chef" a commencé la semaine dernière sur M6. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Philippe Etchebest.

Et si nous transformions pendant une heure le studio de Popopop en cuisine, et que nous mijotions à la chaleur des fourneaux un bon petit plat popopien en compagnie du chef Pop par excellence, l’ombrageux Philippe Etchebest qui règne d’une main de fer dans un gant de velouté sur Top Chef dont la treizième saison vient de démarrer. Celui que le magazine Gault et Millau désignait en 1999 comme un “Grand de demain” est devenu un Géant d’aujourd’hui, aussi à l’aise devant les caméras que devant une batterie de cuisine, voire une batterie tout court.

D’où lui vient cet appétit de vivre ? Comment entretient-il la légendaire force basque ? Sa seule voix va-t-elle suffire à nous faire saliver ? Vais-je me faire engueuler si je lui pose une question qu’il estime mal tournée ? Autant de questions auxquelles nous aurons des réponses dans les minutes qui suivent… Et pour y répondre, Philippe Etchebest est l'invité de Popopop aujourd'hui.

La treizième saison de Top Chef a démarré mercredi dernier sur M6 et se poursuivra tous les mercredis à 21h05 avec toujours Hélène Darroze, Paul Pairet et un petit nouveau, Glenn Viel dans le jury. Et comme tous les ans de prestigieux chefs invités pour mettre au défi les candidats parmi lesquels Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, Mauro Collagreco, Pia Leone ou encore Alexandra Mazzia.

La pop-liste de Philippe Etchebest

Le livre : Le piège blanc d’Alban Michon

d’Alban Michon Le film : Don’t look up, Déni cosmique , réalisé par Adam McKay (disponible sur Netflix)

, réalisé par Adam McKay (disponible sur Netflix) La série : Ozark , disponible sur Netflix

, disponible sur Netflix La chanson : " Madame Rêve " d'Alain Bashung

" d'Alain Bashung Un son qui lui évoque la pop-culture : “In between days” de The Cure

