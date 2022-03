Ca fait des années qu'il voulait réaliser un film sur la danse. C'est chose faite, avec "En corps", le nouveau film solaire de Cédric Klapisch, invité de Popopop aujourd'hui avec Marion Barbeau, qui tient le rôle principal du film.

Tournage du film "En Corps" par Cédric Klapisch avec Muriel Robin et Pio Marmaï © Maxppp / PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thierry Creux

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"En corps", de Cedric Klapisch, avec Marion Barbeau mais aussi Hofesh Shechter, Muriel Robin, Pio Marmaï, Denis Podalydès, François Civil.... En salles le 30 mars

La popliste de Cedric Klapisch et Marion Barbeau

Le livre du moment de Marion Bardeau : La Chambre de Giovanni, ou Giovanni’s Room, de James Baldwin.

Le film du moment de Cédric Klapisch : l'oeuvre de Maurice Pialat

La série du moment de Marion Bardeau : Scènes de la vie conjugale, d’Hagaï Lévi.

La chanson du moment de Cédric Klapisch : Crystal Murray - Hot Mess

Le son pop de Marion Bardeau : Misirlou

La programmation musicale

James Brown - People get up

The Black Keys - Wild Child

Stromae - Alors on danse

Crystal Murray - Hot Mess