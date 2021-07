Pour terminer en fanfare cette saison de Popopop et cette semaine spéciale Kaamelott, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Alexandre Astier et Anne Girouard pour parler de "Kaamelott : Premier volet" qui sortira au cinéma le 21 juillet.

La comédienne Anne Girouard le 9 avril 2013 à Cannes © AFP / VALERY HACHE

Alexandre Astier - "Kaamelott" - Livre V / P. Chantier / Calt / Dies Irae

Sonnez trompettes et clairons, c'est la dernière de la saison. Et pour cette dernière, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent S.A.S le roi Arthur et la reine Guenièvre de Bretagne pour parler du film le plus attendu de l'été. Maintes fois prévus après la fin du livre VI de Kaamelott sur M6, reporté pour cause de pandémie mondiale, Kaamelott - Premier Volet, écrit, réalisé, produit et interprété par Alexandre Astier sortira bien dans les salles obscures dans 19 petits jours, le 21 juillet.

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? Telle est la question que pose ce premier des trois volets prévus pour cloturer la saga Kaamelott, commencée en 2005 sur M6. Au casting de ce blockbuster français, tout le gratin du septième art : Guillaume Gallienne, Géraldine Nakache, Alain Chabat, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Audrey Fleurot, François Rollin, Jehnny Beth, Sting et même un certain Antoine de Caunes qui reprend son rôle de Dagonet

De Kaamelott, il en a été question toute la semaine dans Popopop. Mais forcément, toutes les bonnes choses ont une fin. Le seigneur Dagonet vous invite donc à finir cette saison en compagnie d'Alexandre Astier et Anne Girouard.

La pop-liste d'Alexandre Astier

Le livre : Mythologies de Roland Barthes

de Roland Barthes Le film: Les Acteurs de Bertrand Blier

de Bertrand Blier Le personnage de série : Goldorak

La chanson : "Hip Pockets" de George Duke

La playlist de l'émission