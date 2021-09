Chaque jour, il décrypte en podcast et sur YouTube l'actualité.Pour inaugurer Popodcast, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le YouTubeur Hugo Travers.

Il est le youtubeur et podcasteur le plus calé sur l'actu. A seulement 24 ans, il a déjà interviewé Emmanuel Macron, Marine le Pen, Bruno le Maire, Benoit Hamon. Tous les jours sur sa chaine YouTube, HugoDécrypte il décrypte justement les actualités du jour, format depuis décliné en podcast. Avec son mini-journal quotidien, en vidéo, décliné en version audio depuis 2020, il informe et explique l'actualité, notamment aux plus jeunes, en tout cas à son million d'abonnés.

En tant que premier invité, il est donc le parrain de Popodcast, la déclinaison hebdomadaire de Popopop, consacré à l'actualité des podcasts et à celles et ceux qui les font. Pour inaugurer ce nouveau format et décrypter au mieux l'actualité des podcasts, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Hugo Travers, créateur de la chaine HugoDécrypte.

La recommandation podcast d'Hugo Travers : le Floodcast de Florent Bernard et Adrien Ménielle.

Les recommandations de Charline Roux

L'Affaire B-52 de Constance Villanova 2 Heures de Perdues de Fréquence Moderne 11 septembre l'enquête de Gregory Philipps

La chronique de Thomas Biasci alias CosmoFlash

Cette semaine, c’était grand ménage de rentrée donc j’en ai profité pour tout nettoyer chez moi en écoutant un super podcast de la BBC : The Lazarus Heist. “Le Casse Lazarus” en français donc c’est une histoire qui commence il y a 7 ans, juste après la cyber attaque spectaculaire dont est victime le studio de cinéma Sony Pictures à Hollywood. Voilà, ce qu’on sait moins c’est que ça a créé une vraie hystérie aux Etats-Unis et à raison puisque que cette attaque provoque la fuite dans la nature de milliers d’emails confidentiels et surtout les données personnelles des 4000 salariés du studio.

