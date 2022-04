Aujourd'hui, rencontre avec les deux créatrices de podcast Ilham Maad et Merry Royer !

Ilham Maad et Merry Royer © Radio France / Simon Arrestat

C'est un duo de podcasteuses aujourd'hui dans Popopop : Ilhaam Maad et Merry Royer viennent nous parler de leur métier, et des thèmes qui les rassemblent. Mais ce qui les lie surtout, c'est une façon de donner la parole, et de l'écouter. Que ce soit dans "Gardiens de la paix" (ARTE, par Ilham Maad), Filles de Lutte (Spotify), ou les épisodes d"Entre" qu'elles produisent, elles interrogent la société.

Cette semaine Thomas nous parle d’un gecko et pourquoi c’est peut-être le futur du podcast...

« Le secret d’un père » reportage par Aladine Zaïane

