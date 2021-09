Pourquoi gagner du temps quand on peut en perdre devant des mauvais films ? Tel est le mantra de l'équipe de Deux Heures de perdues, invités aujourd'hui de Charline Roux et Antoine de Caunes, dans Popopodcast.

L’équipe de "Deux Heures de Perdues" aussi connue sous le nom de 2HDP, un podcast audio traitant de cinéma. © Juliette Guénon

Deux heures de perdues, c’est un podcast disponible sur toutes les plateformes avec un principe simple : une équipe, une heure (ou un peu plus), un film à débriefer… Le Masque et la Plume ? Non ! Car chez Deux heures de perdues, personne n'est journaliste, critique, ou spécialiste. Le point commun entre les participants du podcast ? Leur amour du cinéma. Ou plutôt, leur désamour pour certains films...

La programmation musicale

Metronomy x Spill Tab - Uneasy

L’IMPERATRICE - Tombée pour la scène

La sélection de Charline Roux

L’argent de poche, un podcast SoFilm créé par le journaliste Lucas Aubry.

Mécaniques du complotisme: Qanon : un podcast France Culture, une série en 4 épisodes produite par Élise Karlin, réalisée par Thomas Dutter.

Fin de Citation, par Thomas Adda et Alexandre Choiselat, un projet unique qui donnera naissance à un concept album titré “Avec un grand verre de lait et un petit sombrero”.

La chronique de Cosmoflash

Cette semaine Cosmoflash prend ses quartiers à Montréal pour vous partager les bonnes feuilles de “3,7 planètes”, un podcast environnement déjanté de Radio Canada avec l’humoriste québécois François Bellefeuille.