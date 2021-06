Le loup est une figure mythique de la pop-culture. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le comédien Anthony Bajon à l'affiche prochainement de Teddy et du musicien et compositeur Thylacine.

Portrait de l'acteur Anthony Bajon le 1er juin 2021 à Paris. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN