Ce jeudi 28 novembre s’est ouvert à Lyon le procès en appel du Cardinal Barbarin pour non dénonciation de crimes sexuels commis par l’un des prêtres de son diocèse, le père Preynat. Il s’agit là de l’une des nombreuses affaires de pédophilie au sein de l’Église, qui a été contrainte de retirer ses œillères autour de cette question.

Cet épisode de Pour Suite commence avec une séquence à la fois surprenante et consternante. L’archevêque de Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, raconte comment, début novembre, il est tombé par hasard, à l’occasion de travaux à l’archevêché, sur un vieux dossier. Un dossier à la chemise bleu, peu épais, avec du papier fin et sur lequel les lettres, tapées à la machine à écrire, ont un peu bavé.

Ce dossier réunit des éléments sur des abus commis par un prêtre dans le diocèse de Strasbourg dans les années 70. "J'ai retrouvé à l'intérieur des échanges entre l’évêque de l’époque et le prêtre en question. Il lui conseille de suivre une thérapie. D’ailleurs, dans le dossier, j’ai retrouvé des ordonnances de psychiatre."

Mais aussi dans ce dossier, se trouvaient des éléments qui en disent long sur la façon dont était considérées les victimes de prêtres abuseurs. _"On peut y lire un échange entre l’évêque et le procureur de la République de l’époque. L’évêque demandait si l’on pouvait continuer à confier un ministère au prêtre abuseur. Et le procureur a répondu : "_Oui dans la mesure où il est soigné et encadré." Mais il y a une chose qui manquait : jamais il n’y avait de témoignage de victimes !"

De l'affaire Pican à l'affaire Barbarin... la justice a forcé l'Église à ouvrir les yeux

Cette anecdote prouve combien la question des abus sexuels commis au sein de l’Église était taboue et parvenait difficilement à sortir des couloirs des presbytères, évêchés et autres lieux de l'institution durant de longues années.

Mais les choses ont changé. Avec, notamment, des affaires qui ont été largement médiatisées. En France, celle de l’Abbé Bissey, par exemple, dont les viols sur plusieurs mineurs dans les années 90 ont été couverts par son supérieur, le Père Pican. Aux États-Unis, dans l’état de Pennsylvanie où une enquête a révélé que plus de 300 hommes d’Église ont abusé pendant plusieurs années de plusieurs milliers d’enfants. La plupart du temps, ces actes ont été couverts. C'est ce qui est jugé, en appel, en ce moment à Lyon : le silence du Cardinal Barbarin alors qu'il savait que le Père Preynat avait abusé d'enfants.

Des victimes reçues au Vatican, une première

Face à ces scandales, le Vatican a du réagir et beaucoup de pays ont suivi. Des consignes ont été envoyées, pour tenir à l’écart les prêtres pédophiles ou éviter les situations qui pourraient permettre ces abus. En mai 2011, le pape Benoît XVI a émis un décret appelant désormais à "accompagner" les religieux abuseurs vers la justice des états. En France, la CIASE, une commission indépendante, a été mandatée par la Conférence des Évêques de France afin de répertorier tous les abus commis depuis 1950, de réparer ces méfaits et éviter qu'ils ne se reproduisent.

Les victimes, souvent des croyants ou anciens croyantes, peuvent désormais espérer être considérées par l'Église. En novembre 2018 certains sont reçues à Lourdes lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. Puis en février 2019, c'est le Vatican qui en fait de même, tournant ainsi la page d’une époque où, dans les dossiers comme celui retrouvé par Monseigneur Ravel, on ne laissait aucune place à ces enfants, victimes de déviances que l'on préférait cacher.

