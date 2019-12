Pour les fêtes de fin d'année, Pour Suite et Bruno Duvic vous proposent de vous éclairer -comme d'habitude-, mais aussi de vous faire rigoler avec trois épisodes sur un même thème : la fabrique de l'humour à France Inter. Avec les témoignages de Charline Vanhœnacker, Guillaume Meurice, Tanguy Pastureau, Nicole Ferroni ou Daniel Morin.

Chapitre 3/3 : Salaires, auteurs et autres secrets avec Charline Vanhœnacker et Tanguy Pastureau

Dans cet épisode, un véritable twist dès le début ! Interrogé dans le bureau de la Bande Originale, au 6ème étage côté Seine de la Maison de la Radio, Tanguy Pastureau estime qu'un humoriste "soit il travaille seul, soit il se tait !" Bim ! Message en forme de claque à tous les confrères qui font appel à des auteurs. Une déclaration effectuée quelques minutes avant d'entrer dans le studio 621 d'où sévit tous les jours la joyeuse équipe de Nagui. Puis à la fin de l'émission, Tanguy qui revient vers le micro de Thibaut pour corriger son propos. Il s'est trouvé un peu trop radical et y a pensé alors qu'il s'apprêtait à faire rire environ deux millions d'auditeurs. Non, en fait un humoriste peut avoir besoin d'un auteur, nous dit-il en substance. Sauf que lui n'a pas trouvé le bon. Et Tanguy Pastureau de nous confier que c'est parfois dur d'être seul !

Quand un auteur s'ouvre ainsi, on continue de l'interroger sur le ton de la confidence. Et on se permet de lui en demander plus. Son salaire à Inter? Il le donne sans hésiter (vous le saurez en écoutant l'épisode ;) ). Se disant même suffisamment payé pour avoir envie de rester à Inter même si le prix du cachet devait être revu à la baisse (La direction prendra la décision qui lui semblera la plus adaptée).

Sur la question des auteurs, là c'est Charline Vanhoenacker qui n'a rien à cacher. Elle reconnaît travailler avec deux personnes. ·À distance. L'une à Marseille, l'autre en Bretagne. Une nécessité explique-t-elle quand on est à l'antenne dès 7h55 avec une chronique quotidienne adressée à plus de deux millions de personnes et que l'on termine sa journée à 18h après avoir animé une heure d'antenne avec la bande de Par Jupiter. Difficile dans ces conditions de rester alerte et trouver chaque jour l'inspiration. Alors elle se fait aider mais pour autant, Charline assure qu'elle reste maîtresse de ses blagues et s'approprie chacune des vannes proposées par ses auteurs.

C'est ce genre de "coulisses" que vous pourrez trouver dans ce dernier épisode de notre mini-série sur la fabrique de l'humour à Inter. Avec aussi des infos sur la façon dont sont sélectionnés les humoristes d'Inter. Le dernier chapitre d'une série de trois épisodes à glisser sous le sapin et à écouter durant vos vacances ou même après, quand le besoin s'en fait sentir !

La fabrique de l'humour - Episode 3/3 avec :

Tanguy Pastureau , humoriste

, humoriste Charline Vanhœnacker , humoriste, journaliste

, humoriste, journaliste Jean-Baptiste Bussière , rédacteur en chef de La Bande Originale

, rédacteur en chef de La Bande Originale Yann Chouquet, responsable des programmes de France Inter

