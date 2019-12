Pour les fêtes de fin d'année, Pour Suite et Bruno Duvic vous proposent de vous éclairer -comme d'habitude-, mais aussi de vous faire rigoler avec trois épisodes sur un même thème : la fabrique de l'humour à France Inter. Avec les témoignages de Charline Vanhœnacker, Guillaume Meurice, Tanguy Pastureau, Nicole Ferroni ou Daniel Morin.

Chapitre 1/3 : Charline et Guillaume, quand les politiques en prennent plein la figure, c’est plutôt le poing gauche qui est utilisé !

Quatre millions d’auditeurs cumulés le matin, plus d’un million entre 17 et 18 heures. À ces deux carrefours de France Inter des humoristes omniprésents, Charline Vanhœnacker et Guillaume Meurice et qui y vont rarement avec le dos de la cuillère. Dans le 7/9 d'Inter, la matinale animée par Nicolas Demorand et Léa Salamé - la plus écoutée de France- les invités ont intérêt à être préparés.

Surtout les personnalités politiques que se "paye" très souvent Charline dans son billet, à 7h55. Elle officie le plus souvent seule mais quand elle est accompagnée de Guillaume Meurice, là, c'est double ration pour la personne en face. Et parfois, le malaise ! Imaginez, un ministre se faire tutoyer par deux humoristes alors que plus de 2 millions de Français sont à l'écoute ! Gérald Darmanin ou Richard Ferrand s'en souviennent sûrement encore.

Un humour de gauche ?

Si ce ne sont pas les politiques, ce sont les citoyens, quels qu'ils soient, qui peuvent être parfois être les têtes de turc de nos humoristes. Particulièrement de Guillaume Meurice, lorsque dans l'émission pilotée par Charline, Par Jupiter !, il les met face à leurs contradictions. Sans se moquer, assure-t-il. Guillaume tient d'ailleurs à ne jamais les nommer sauf si son souffre douleur est une personnalité publique.

Certains auditeurs déplorent une fâcheuse tendance pour les humoristes d'Inter à ne taper QUE sur la droite et en faire une radio "de gauche". C'est possible mais cela reste à prouver. Laurence Bloch, la directrice d'Inter a sa réponse : "Inter est une chaîne qui porte des valeurs de progressisme (...) qui porte attention à l'autre". Tout comme le responsable des programmes, Yann Chouquet qui reconnaît que des humoristes "engagés à droite... il y en a très peu !". On ne vous en dit pas plus, branchez vos écouteurs, les fous du rois, les clowns tombent le masque dans Pour Suite.

