Ils ont occupé le cœur de plusieurs capitales ces derniers jours afin d’interpeller la population et de dénoncer des gouvernements qu'ils jugent trop peu réactifs face à l’urgence climatique. Les militants du mouvement mondial Extinction Rebellion prônent la radicalité en bloquant les axes de circulation, les accès à des centres commerciaux ou en s'enchaînant dans l’espace public. Pour Suite s’intéresse à un mouvement qui a choisi la désobéissance civile pour sauver la planète. Mais leur action est elle utile ou vouée à l'échec ?

Pour écouter tous les épisodes de cette série, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS

C’était en juin dernier, les Français découvraient le mouvement Extinction Rebellion (XR). En pleine canicule des jeunes gens bloquaient le pont de Sully, à Paris. Parce qu’ils ont peur de ne plus pouvoir respirer tant le climat est menacé, ils protestaient, assis sur la voie, enchaînés les uns aux autres. Il ne s’opposaient pas aux forces de l’ordre et finalement les gaz lacrymogènes projetés ce jour-là par des policiers sur des manifestants assis donnaient à l'opération la place dans les médias qu'ils espéraient.

Radicalité et non violence

L'objectif, en effet, de ces activistes est de faire parler d'eux, quitte parfois à être entendus par la justice, ce qui leur assurerait une place encore plus importante dans les journaux, sur les radios ou les télévisions. Leur philosophie : la radicalité ! Leur mot d'ordre : pas de violence ! Et parmi leurs demandes : atteindre la neutralité carbone en 2025 et non pas en 2050 comme le préconise l'accord de Paris.

Ils procèdent pour se faire entendre à des blocages donc, mais aussi organisent des happenings ou des opérations plus risquées, comme l'ascension, ce dimanche 13 octobre, de la pyramide du Louvre.

Extinction Rebellion est l'incarnation supplémentaire d'une prise de conscience globale autour de la question climatique. A l'échelle française, le mouvement s'ajoute aux nombreuses actions comme la pétition "L'affaire du siècle" qui a été signée par plus de 2 millions de personnes en un temps record ou les marches pour le climat dont la première a été organisée en réaction à la démission surprise du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, le 28 août 2018.

Née à Londres à l’automne 2018, XR est présente dans plusieurs pays du monde. Les militants, soutenus par Greta Thunberg ou le groupe Radiohead, s’inquiètent pour l’avenir d’une planète en danger. Ils se basent sur les travaux des scientifiques et ne croient plus en la politique telle qu'elle se fait aujourd’hui.



Un engagement qui vaut bien une inscription au casier judiciaire !

Pour la défense du climat, contre la surconsommation… ils sont prêts à transgresser la loi. L’enjeu disent-ils, est bien plus grave que le risque de voir son nom inscrit au casier judiciaire. Des jeunes mais aussi des pères et des mères de famille composent ce mouvement.

Leur action est saluée par certains, critiquée par d’autres et pas vraiment soutenue par les autorités françaises. Du côté des défenseurs de l'environnement l'action de XR ne fait pas forcément non plus l'unanimité.

Selon l’un des grands témoins qui participent à cet épisode, le lobbying auprès des gouvernements de la part d’ONG installés et bien plus efficace et acceptable que les blocages de la voie publique par des manifestants.



En tirant le portrait de ces militants, Bruno Duvic et Delphine Evenou, du service Reportages de France Inter répondent à plusieurs questions : la désobéissance civile est-elle efficace ? S'enchaîner à un bâtiment, s'allonger sur les routes ou grimper en haut de la pyramide du Louvre peut-il servir l'environnement ? Ou au contraire, tout cela n’est-il pas finalement utopiste et contre-productif ?



Pour Suite, le podcast qui éclaire l'actualité

L'équipe

Présenté par Bruno Duvic

Rédaction en chef : Thibaut Cavaillès

Attachée de production : Rachid Zourdani

Réalisation : Fanny Bohuon

Mixage : Benjamin Orgeret

Habillage musical : Kraked Unit

Archives

Les forces de l'ordre propulsent des gaz lacrymogènes sur des militants d'Extinction Rebellion sur le pont de Sully à Paris, le 28/06/19; son récupéré d'une vidéo de Clément Lanot.

Extinction Rebellion occupe le centre commercial Italie 2 à Paris; Reportage de Julie Pacaud,France Inter le 06/10/2019

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, invité de la matinale de France inter, le 07/10/2019

Démontage du Mc Donald's de Millau (Aveyron) par la Confédération Paysanne, Reportage France 3, 12/08/1999

Stéphane Hessel dans le journal de 13h de Claire Servajean, France inter le 20/12/2011

Jacques Chirac, président de la République française, lors du IVe Sommet de la Terre le 02/09/2002 à Johannesburg

PourSuivre...

"Indignez-vous !" , l'essai de Stéphane Hessel publié en 2010

, l'essai de Stéphane Hessel publié en 2010 Déjà au XIXème siècle, la désobéissance civile était théorisée : "La Désobéissance civile" de Henry David Thoreau publié en 1849

Vos remarques, vos avis, vos réactions : poursuite@radiofrance.com