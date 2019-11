À un an de l'élection présidentielle américaine, Joe Biden est en tête des sondages pour l'investiture au sein du camp démocrate. Ancien vice-président de Barack Obama, il est au cœur de la tourmente politique actuelle qui vaut à Donald Trump une procédure d'impeachment. Joe Biden, c'est 50 ans de vie politique et une histoire personnelle toute particulière, marquée par plusieurs drames. Pour Suite vous éclaire sur cet homme qui, à 76 ans, se bat pour éviter à la Maison Blanche de garder son locataire actuel quatre années supplémentaires.

Pour écouter tous les épisodes de cette série, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS

Si l'élection présidentielle américaine devait avoir lieu en ce début novembre 2019, il serait l'adversaire de Donald Trump. Joe Biden, 76 ans, est en tête des sondages pour l'investiture démocrate. L'ancien Vice-président de Barack Obama a derrière lui une cinquantaine d'années de vie politique et, même s'il n'est pas encore le candidat des Démocrates, il est aujourd'hui l’adversaire numéro 1 de Donald Trump.

Le président américain a fait de Joe Biden sa tête de Turc."Joe l'endormi", "Pervers pépère"... dans ses meetings de campagne, Trump se lâche sur "Oncle Joe", le traitant même de "lèche-cul" de Barack Obama. Il faut dire que l'ancien sénateur du Delaware est indirectement responsable de la procédure d'impeachment lancée contre Trump. Les activités en Ukraine de son fils, Hunter Biden, au moment où son père gérait notamment la politique étrangère pour l'administration Obama, ont incité Donald Trump à demander à son homologue ukrainien une enquête pour d'éventuelles affaires de corruption.

On verra dans cet épisode de Pour Suite combien la famille est liée au parcours politique de Joe Biden. Outre ce fils qui lui vaut quelques ennuis avec Donald Trump, il y a ces drames qui ont jalonné sa vie et, d'une certaine façon, nourri son engagement politique. En 1972, alors qu'il venait d'être élu sénateur, son épouse et sa fille meurent dans un accident de voiture. Ses deux garçons sont grièvement blessés. Biden décide un moment d'arrêter la politique mais, finalement, poussé par ses proches, honore son mandat de sénateur.

Des drames familiaux qui ont jalonné sa carrière

En 2015, alors qu'il s'apprêtait à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle 2016, c'est son fils, Beau, héritier politique tout désigné, qui décède d'un cancer au cerveau. Là, Biden se dit qu'il n'est pas prêt à affronter la violence d'une campagne pré-électorale et renonce.

Aujourd'hui, poussé par le regret d'avoir laissé Hilary Clinton combattre face à Trump avec le résultat que l'on sait, atterré par un Donald Trump qu'il ne veut pas voir quatre années de plus à la Maison Blanche, Joe Biden tente sa dernière chance de devenir président.

Pour Suite vous trace le portrait, le parcours et les faiblesses de cet homme de 76 ans qui s'élance pour un marathon politique. Avec les éclairages de :

Grégory Philipps, correspondant de Radio France à Washington ;

correspondant de Radio France à Washington ; Anthony Blinken , ancien numéro 2 du Département d'État sous la présidence Obama et actuel conseiller de Joe Biden ;

, ancien numéro 2 du Département d'État sous la présidence Obama et actuel conseiller de Joe Biden ; Adam Nossiter, chef du bureau parisien du New York Times.

Archives

PourSuivre...

Pour Suite vous recommande chaudement son petit cousin qui vient de voir le jour, le podcast Washington d'ici réalisé par les correspondants des radios francophones publiques aux États-Unis (Radio France, Radio Canada, RTBF, RTS et RFI). Le premier numéro s'intéresse à la procédure d'impeachment lancée contre Donald Trump.

Pour Suite, le podcast qui éclaire l'actualité

L'équipe

Présenté par Bruno Duvic

Rédaction en chef : Thibaut Cavaillès

Assistant d'édition : Rachid Zourdani

Réalisation : Fanny Bohuon

Mixage : Léo Prengère

Habillage musical : Kraked Unit

Vos remarques, vos avis, vos réactions : poursuite@radiofrance.com