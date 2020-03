L'épidémie de coronavirus qui sévit en ce début 2020 a incité l'équipe de Pour Suite à se demander comment étaient fabriqués les vaccins. Et au fur et à mesure de l'enquête, il est apparu qu'ils représentent un nouvel Eldorado pour les labos pharmaceutiques. D'autant que les pandémies pourraient être de plus en plus fréquentes et nombreuses.

Nous avons tous appris à l'école comment un certain Louis Pasteur avait mis au point un vaccin contre la rage. Nous l'avons tous appris... mais n'avons pas forcément tout retenu. Ce sera l'une des parties de cet épisode de Pour Suite : comment fabrique-t-on un vaccin ? Mais l'opération étant assez difficile à comprendre pour le béotien et Pour Suite n'étant pas une émission scientifique, nous allons, avec Bruno Duvic et Véronique Julia, spécialiste Santé à France Inter, pousser l'enquête un peu plus loin pour vous éclairer sur d'autres points en lien avec ces anticorps, antigènes, souches et autres agents pathogènes qui, combinés ou recombinés, peuvent donner des blockbusters !

Jusqu'à 20 mois de délais peuvent être nécessaires entre la recherche d'un vaccin et sa mise sur le marché © AFP / Voisin

En ce début d'année 2020, nous ne pouvions plus vous apprendre grand chose sur le Covid-19, ce virus parti de Chine fin 2019 et qui a désormais fait le tour du monde. Alors nous nous sommes dits qu'une fois l'épidémie endiguée, l'étape suivante serait d'éviter de nouveaux morts. Et outre le traitement, il y a les vaccins.

Dès les premières semaines de l'apparition de ce coronavirus, les labos se sont penchés sur la fabrication de ces produits à base de virus que l'on injecte dans le corps. Les plus raisonnables -l'Institut Pasteur par exemple- avançaient l'échéance de 20 mois pour y arriver, les plus optimistes -les biotechs-, parlaient d'une affaire de quelques semaines.

Il faut dire qu'avec les nouvelles technologies la science a permis de faire des pas de géants transformant ainsi considérablement le "paysage" pharmaceutique. Depuis une vingtaine d'années, sont apparues les "biotechs" ces start-up mêlant technologie et chimie pour travailler sur de nouveaux médicaments et sur lesquelles misent les grands groupes pour la phase "découverte" avant de s'emparer de la production et de la vente. Puis d'en tirer, pourquoi pas, un blockbuster, c'est à dire un produit réalisant plus de 1 milliards de dollars de vente par an.

Covid-19, Sras, H1N1, Zika, Chikungunya, Ebola... de plus en plus d'épidémies

Dans cet épisode, Véronique Julia nous raconte tout d'abord comment les journalistes abordent ces crises sanitaires mondiales, comment ils découvrent, en même temps que les autorités, un nouveau virus. Puis Véronique nous guide à l'Institut Pasteur, à Paris, pour décrypter les discours des scientifiques. Comme Frédéric Tangy, par exemple, expert en vaccinologie, avec qui nous verrons les différentes phases de fabrication du vaccin, les coûts que cela implique, les abandons parfois, en cours de recherche.

Il nous apprendra, au détour d'une question, qu'il faudra désormais affronter des épidémies plus fréquentes et plus nombreuses, du fait du nombre croissant d'habitants sur terre.

Un constat qui ne peut que satisfaire les industriels de la santé. Le vaccin ne représentait qu'une activité minime dans le marché des médicaments il y a encore dix ans. Aujourd'hui, sa croissance augmente d'années en années, le rendant plus intéressant qu'avant aux yeux des industriels et des places boursières. Tenez, en 2011, le vaccin génère 26 milliards de dollars de ventes au niveau mondial. En 2014, 32 milliards. En 2016, plus de 40 milliards... Et pour 2025, les estimations avancent les 80 milliards de dollars de vente !

Un coup de fil au directeur général d'une biotech française, Valneva, nous donnera un aperçu plus concret de ce que représente la quête d'un vaccin pour un labo. Le coût, les phases de développement, les gains...

Un épisode de Pour Suite pour vous raconter cette course aux vaccins qui s'est élancée depuis quelques années et qui, vous allez, l'entendre, ne semble pas près de s'arrêter.

Avec :

Véronique Julia, Journaliste Santé à France Inter

Frédéric Tangy, Chercheur, responsable de structure à l'Institut Pasteur

Franck Grimaud, Directeur Général de la biotech française Valneva

Archives :

Annonce de la mort du premier Français infecté par le virus Covid-19, Hélène Roussel, France Inter le 26/02/20

Reportage sur la recherche d'un traitement contre le Covid-19, France 24, le 29/01/20

Reportage sur le vaccin conte la rougeole, 1ère chaîne ORTF, le 07/03/70

Annonce de la découverte d'un vaccin contre le virus Ebola, France 2, le 31/02/15

Reportage sur les tensions autour du virus Ebola en RDC, France TV, le 15/10/14

Reportage sur la pandémie du virus H1N1, JT de 20h, France 2, le 11/06/09

Reportage sur le virus Covid-19 en Chine, Matinale de France Inter, le 20/01/20

L'équipe :

Écrit et présenté par Bruno Duvic

Rédaction en chef : Thibaut Cavaillès

Chargés de production : Benjamin Dussy et Rachid Zourdani

Réalisation : Sonia Leyglène

Mixage : Vincent Godard

Habillage musical : Kraked Unit

Vos remarques, vos avis, vos réactions : poursuite@radiofrance.com