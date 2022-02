La présidentielle, c'est comment ? se décline en six épisodes de huit minutes chacun, où Laurence Peuron (journaliste au service politique, qui est allée interroger les enfants et les ados) et Yaël Goosz (chef du service politique) répondent,

...

La présidentielle, c'est comment ? se décline en six épisodes de huit minutes chacun, où Laurence Peuron (journaliste au service politique, qui est allée interroger les enfants et les ados) et Yaël Goosz (chef du service politique) répondent, avec des mots simples et des archives, aux questions que se pose cette classe d'âge, rarement associée aux échéances électorales. Six thématiques qui permettent à chaque fois de creuser un aspect de fonction présidentielle, si particulière en France. À l’heure où l’on disserte sur l’abstention des jeunes, France Inter donne des clés sur ce statut très particulier de Président de la République. L'équipe Production : Yaël Goosz et Laurence Peuron

Réalisation : Fanny Bohuon

Avec la participation de : Ancolie, Antonin, Anouchka, Arthur, Badra, Cleophee, Daouda, Ethan, Fatoumata, Gaspard, Jeanne, Léonard, Maëlys, Melia, Sacha, Salomé, Samuel, Suleiman, Victor, Zaccharia, Zoé

Voir plus

Voir moins