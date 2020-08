Voilà l’homme que les Etats-Unis attendaient ! Un modèle qui ne devait sa fortune qu’à son seul travail. Déjà très populaire avant son élection, Herbert Hoover faisait même figure de héros après ses actions humanitaires durant la Première Guerre mondiale. Il ne pouvait pas échouer ! Pourtant la déception fut immense.

Cet homme qu’ils avaient tant admiré, les Américains l’ont cherché pendant toute sa présidence. A la crise de 1929, il n’a rien compris du désarroi de ses compatriotes, il n’a rien vu de la misère dans laquelle ils étaient plongés et dont il n’a jamais su les sortir. A-t-il même essayé ?

Invité : l'historien des Etats-Unis Corentin Sellin.

Pour faire face aux difficultés qui s'annoncent, il faudrait un leader d'une énergie et d'une vision exceptionnelles. Monsieur Hoover se borne à ressasser des banalités démenties par les faits et s'efforce désespérément à recréer par des pauvres affirmations cette psychose de prospérité qui a déterminé sa fortune politique. Une fois de plus il aura montré son incapacité totale non seulement à maîtriser les événements mais à les prévoir. Dans les moments comme ceux que va traverser l'Amérique. L'insuffisance de l'homme qui la dirige a quelque chose d'effrayant