"J’aurais volontiers donné tout ce que j’ai pour ne pas être là aujourd’hui" proclame Lyndon Johnson devant le Congrès cinq jours après l’assassinat de John Kennedy. Arrivé au pouvoir au cœur de la tragédie, il aurait pu rester dans l’Histoire comme l’un des plus grands présidents du pays. Mais il y eut le Vietnam.

Lyndon Johnson dans la Maison Blanche © Getty / Bettmann

Le pays lui doit la première assurance maladie, la loi sur les droits civiques de 1964 et celle sur le droit de vote des Noirs l’année suivante. Lyndon Baines Johnson, LBJ pour les intimes, est un rustre, vulgaire, colérique, mais aussi un homme qui toute sa vie luttera contre l’injustice sociale. C’est la guerre du Vietnam qui a tué sa présidence (1963-1969). A cause de son entêtement, il s’y est embourbé et perdu, et le regrettera toute sa vie.

Invité : l'historien des Etats-Unis Corentin Sellin.

Pour aller loin :

Les présidents des États-Unis. Histoire et portraits, Georges Ayache, chez Perrin (2016)

Georges Ayache, chez Perrin (2016) Histoire des Etats-Unis de 1776 à nos jours, Jacques Portes, chez Armand Colin (2016)

Jacques Portes, chez Armand Colin (2016) _ Les présidents américains, de Washington à Donald Trump _, André Kaspi et Hélène Harter, chez Tallandier poche (collection Texto) 2019

_, André Kaspi et Hélène Harter, chez Tallandier poche (collection Texto) 2019 _ La fin de l’innocence, les Etats-Unis de Wilson à Reagan _, Denise Artaud, Armand Colin (1985)

_, Denise Artaud, Armand Colin (1985) L'Amérique et son président, une histoire intime, Thomas Snegaroff, chez Dunod (2018)

Thomas Snegaroff, chez Dunod (2018) The American Presidency Project pour découvrir tous les discours prononcés par les présidents des Etats-Unis depuis l'Indépendance

pour découvrir tous les discours prononcés par les présidents des Etats-Unis depuis l'Indépendance Le Miller Center : biographies des présidents états-uniens

: biographies des présidents états-uniens et un mine d'informations sur le site de la Bibliothèque du Congrès

A suivre sur Twitter , le passionnant décryptage de la politique américaine par Corentin Sellin : @corentinsellin

, le passionnant décryptage de la politique américaine par : A lire la chronique de Corentin Sellin This is America sur le site Les Jours

sur le site Les Etats-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU (1823-1945), Corentin Sellin, Annick Foucrier et Nicolas Vaicbourdt, chez Atlande (2018)

Programmation musicale :