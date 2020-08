Ronald Reagan est un type sympa. Il n’aime pas les longues analyses, il gouverne à l’instinct. Ancien acteur, il est l’ami de John Wayne et porte des chapeaux de cow-boy. Mais Reagan c’est aussi une rupture, presque une révolution. Un conservatisme parfois brutal, une politique sans états-d'âme.

Ronald Reagan dans le Bureau Oval (photo prise en 1982) © Getty / Mary Anne Fackelman-Miner

En huit ans de mandat (1981-1989), Ronald Reagan creusera les inégalités de son pays, l’entraînera dans une course à l’armement destinée à briser l’Union Soviétique et renouera avec l’impérialisme d’antan. Reagan c’est également le président qui voudra rendre sa fierté à l’Amérique et le vrai propriétaire du slogan Make America Great Again ! Reagan est toujours considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands présidents des Etats-Unis de l’ère contemporaine, et, pour le parti Républicain actuel, comme une référence indépassable.

Invité : l'historien des Etats-Unis Corentin Sellin.

