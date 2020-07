Voilà encore un homme qui devient président des Etats-Unis par accident. Le président en exercice vient d’être assassiné et Theodore Roosevelt s’installe dans son fauteuil à l'automne 1901. Les coffres sont pleins, les usines du pays produisent de l’acier, du caoutchouc des ampoules à filament...

Theodore Roosevelt (1858 - 1919), 26ème président des Etats-Unis © Getty / Hulton Archive/Getty Images

Theodore Roosevelt accomplira ses deux mandats (1901-1909) au rythme de l’Amérique du XIXème siècle : au pas de charge. Il sait affronter le monde des affaires, il mène de vraies réformes sociales et il entend donner aux Etats-Unis une place dans le monde. Il sait aussi utiliser son image ; il est d’ailleurs probablement le premier dont les Américains aujourd’hui reconnaissent le visage et il laisse évidemment aussi pour l’histoire… un ours en peluche, le Teddy Bear !

Monsieur Roosevelt est le Tom Sawyer du monde politique du vingtième siècle, toujours en train de se mettre en valeur ; toujours sur la piste d’une chance de se montrer en spectacle ; dans son imagination délirante, la grande république est un vaste cirque Barnum avec lui pour clown et le reste du monde comme spectateur ; il irait jusqu’à Halifax pour la moitié d’une chance de se donner en spectacle et en enfer pour la totalité d’une.

Mark Twain

Invité : l'historien des Etats-Unis Corentin Sellin.

Pour aller loin :

Les présidents des États-Unis. Histoire et portraits, Georges Ayache, chez Perrin (2016)

Georges Ayache, chez Perrin (2016) Histoire des Etats-Unis de 1776 à nos jours, Jacques Portes, chez Armand Colin (2016)

Jacques Portes, chez Armand Colin (2016) Les Etats-Unis et le monde. De la doctrine de Monroe à la création de l'ONU (1823-1945) , Corentin Sellin, Annick Foucrier et Nicolas Vaicbourdt, chez Atlande (2018)

, Corentin Sellin, Annick Foucrier et Nicolas Vaicbourdt, chez Atlande (2018) Les présidents américains : de George Washington à Donald Trump, André Kaspi et Hélène Harter, chez Tallandier (collection Texto, 2018)

André Kaspi et Hélène Harter, chez Tallandier (collection Texto, 2018) Histoire des Etats-Unis de 1492 à nos jours, de Bertrand Van Ruymbeke, chez Tallandier (2019)

de Bertrand Van Ruymbeke, chez Tallandier (2019) _ Theodore Roosevelt et l’Amérique impériale _, Serge Ricard, Presses universitaires de Rennes (2016)

_, Serge Ricard, Presses universitaires de Rennes (2016) The American Presidency Project pour découvrir tous les discours prononcés par les présidents des Etats-Unis depuis l'Indépendance

pour découvrir tous les discours prononcés par les présidents des Etats-Unis depuis l'Indépendance Le Miller Center : toutes les biographies des présidents des Etats-Unis

: toutes les biographies des présidents des Etats-Unis Une mine d'informations sur le site de la Bibliothèque du Congrès

A suivre sur Twitter , le passionnant décryptage de la politique américaine par Corentin Sellin : @corentinsellin

, le passionnant décryptage de la politique américaine par : A lire la chronique de Corentin Sellin This is America sur le site Les Jours

Programmation musicale :

Bleed all over, Mark Lanegan (2020 chez Heavenly Recordings)

This land is your land, Woody Guthrie (1944)

Lectures : Cécile Ribault-Caillol, Philippe Pierrard, Eric Hauswald