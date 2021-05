Ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre touristique, c'est une photographie de notre société aujourd'hui, et Jean Rolin refuse d'en tirer une quelconque leçon politique.

Le pont de Bezons, par Jean Rolin : "Il s'agit d'une déambulation sur les berges de la Seine entre deux points que j'imaginais plus ou moins équidistant de Paris, Melun, en amont et Mantes, en aval. C'est un trajet assez long et qui permet de côtoyer des univers très, très différents entre des endroits comme Chatoux, qui sont hyper bourgeois, et Les Mureaux, qui sont au contraire excessivement populaires. Et des friches industrielles, qui témoignent d'une certaine forme de désindustrialisation. En même temps il reste encore de très grandes usines. Il y a des endroits abandonnés. Il y a beaucoup de camps roms."

Ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre touristique. Je voulais montrer à quoi ressemblait aujourd'hui la société française.

Amoureux de la faune et particulièrement des oiseaux, Jean Rolin a mis à profit ce périple réalisé à pied, pour les observer : "Je me suis intéressé, par exemple, à la reproduction des cygnes parce que je suis tombé à plusieurs reprises sur des nids de cygne au moment où les œufs étaient pondus. Après, je les ai vus éclore. J'ai vu les cygneaux sortir de leur oeuf et se balader."

Mais ce livre n'est pas que le journal d'un promeneur : "J'ai essayé de montrer à quoi ressemblait aujourd'hui la société française, à travers ce qu'on en voit innocemment, si je puis dire, en suivant les berges de la Seine."

Et c'est parfois surprenant : "Je pense que les gens qui pensent à la Seine ne pensent pas nécessairement aux Tibétains pour qui Conflans-Sainte-Honorine est une destination. Cet endroit est devenu apparemment assez connu parmi les gens qui fuient la dictature chinoise. Il y en a d'autres, par exemple, l'importance de la communauté kurde et de la communauté turque à Corbeil-Essonnes. Ce n'est pas une découverte, mais il est vrai que le voyage a été pour moi l'occasion d'en mesurer l'importance."

L'auteur

Journaliste, Jean Rolin réalise pour l'essentiel des reportages, entre autres pour Libération, Le Figaro, L'Événement du jeudi, Lui, Le Monde ou encore Géo. Écrivain, il est l'auteur de récits de voyage, de chroniques, de souvenirs, de romans et de nouvelles. Il a reçu de nombreux prix dont le prix Médicis pour son roman L'Organisation en 1996.