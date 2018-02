La famine, une arme de guerre. La population du Kasaï, volontairement affamée, est contrainte à l'exil ou se retrouve condamnée à mort par la faim et les épidémies. Champs et villages brûlés par les miliciens. Loin des micros et des caméras. Le choix France Inter : envoyer la reporter Mathilde Dehimi sur place.

Les enfants, d'abord soignés avec des traitements traditionnels, arrivent dans un état critique au centre de santé. © MYOP / Guillaume Binet

le Kasaï. Au sud de la République Démocratique du Congo. Champs brulés, villages pillés, centres médicaux détruits. L’œuvre des milices. La famine comme arme de guerre, on assassine à coups de machettes mais aussi par la faim et la malaria, c'est plus long et diffus, et puis le monde n'en sait rien et à vrai dire tout le monde s'en fout.

On a décidé de monter un reportage tout de même sur place. On est parti avec Action contre la faim qui intervient sur place depuis plusieurs années. Les auteurs du reportage, Mathilde Dehimi, grand reporter à France Inter et Guillaume Binet photographe sont revenus du Congo avec des bandes son et des photos édifiantes. On a entendu dans les journaux d'information, dans le 7/9 et Un jour dans le Monde les témoignages que Mathilde a recueilli. On a pu lire la version numérique sur franceinter.fr Le Kasaï meurt de faim et S'enfuir pour ne pas mourir et au final, résulte un sentiment d'impuissance. Un pays Africain qui meurt de faim est une image d’Épinal. Qu'importe la progression dans l'horreur. Que la cause ne soit pas une sécheresse, mais la volonté d'un régime ou d'une guérilla.

Mathilde Dehimi répond à Eric Valmir, chef du service reportage de France Inter. Elle raconte la logistique du tournage et son ressenti en tant que reporter devant autant de souffrance exprimée et de violence déployée. Son témoignage a réécouter en podcast dans la version radio. La vidéo est un rappel synthétisé de la situation sur place au Kasaï. Une vidéo tournée avec l'équipe de Brut