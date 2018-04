Norilsk en Sibérie, la ville la plus froide et la plus polluée du monde. La plus grise, la plus à l'écart. Un ancien goulag, une ville usine pour ses gisements de cuivre et nickel. Une vie à part. Le documentariste François Xavier Destors y a vécu en immersion. Il en a fait un film : L'étreinte de glace.

détail de l'affiche de "Norilsk, l'étreinte de glace", un documentaire de François-Xavier Destors