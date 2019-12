"Voyage au bout du califat" est un des reportages les plus remarqués de cette année 2019, souvent primé, notamment lauréat du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Sami Boukhelifa, grand reporter à RFI l'a tourné pendant la bataille de Baghouz en Syrie au printemps dernier.

L'ampleur des destructions par l'aviation sur la route de Baghouz © Radio France / Etienne Monin

Dans le cerveau du monstre est un film documentaire de Kamal Redouani, c'est aussi un livre signé du même auteur. Une plongée dans les disques durs de Daech.

Le reportage radio de Sami Boukhelifa est plus instantané. Il n'a pas demandé des mois d'enquête sur le terrain, c'est un corps à corps avec le Nagra dans un théâtre d'opération militaire, sur une ligne de front mouvante. Le danger est partout et le reporter doit l'appréhender. A défaut d'être dans la tête, ici, ce sont quelques jours et quelques heures dans les entrailles du monstre. Les jihadistes acculés, se sont réfugiés dans cette enclave de Baghouz et livrent un combat face aux forces kurdes et américaines.

Profession Reporter avec Sami Boukhelifa, grand reporter distingué en 2019.