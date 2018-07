Pour son premier voyage de l'été, 'Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?' a choisi de s'incruster pour le dîner dans la maison de vacances de Clara Luciani, au pied de la Montagne Sainte-Victoire, en Provence. L'occasion d'explorer en musique l'univers musical de la jeune autrice-compositrice-interprète de talent.

C'est l’été, on s’invite par la pensée et pour le dîner chez l’une de nos chanteuses préférées.

_Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?_, c’est une odyssée musicale racontée par Hugo Combe qui fait la part belle à la chanson en français… Ce soir, nous partons en voyage au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans l’univers musical de Clara Luciani. Nous écouterons des extraits de son premier album Sainte Victoire, ainsi que les artistes qui comptent pour elle, celles et ceux qui l’ont émue et façonnée, avec lesquels elle a pu travailler pour le meilleur et, bien souvent aussi, pour le meilleur. Au programme aujourd’hui, en vrac et dans le désordre, Feu! Chatterton, un banquet estival, Françoise Hardy, le cliquetis des glaçons dans un verre de pastis, Nekfeu, La Grande Sophie, quelques cigales et Marie Laforêt…



La programmation musicale