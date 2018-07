Pour son second voyage, 'Qu'est-ce que tu fais pour les vacances' a décidé de s'incruster au milieu des champs, entre Bournezeau et Chantonnay en compagnie d'un chanteur moustachu et fier de ses origines provinciales, Philippe Katerine. Nous sillonnerons donc le bocage vendéen, en musique!

Voyage musical dans le bocage vendéen ce soir ! © Getty / Photographs by Mark Shreves

C'est encore l'été et ce soir, plus qu'hier et qui sait? moins que demain, on part en vacances fantasmées avec l'un de nos chanteurs préférés.

Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? c’est une odyssée musicale racontée par Hugo Combe qui fait la part belle à la chanson en français… Ce soir nous partons explorer le bocage Vendéen en compagnie de la joyeuse et frétillante troupe d'ami.e.s de Philippe Katerine; des gens avec lesquels il a travaillé, pour lesquels il a écrit. On découvrira aussi des jeunes gens pour lesquels le cas Katerine est une source d'inspiration et qui font aussi des chansons poético-ironiques. Parmi les petites étoiles de la galaxie qui sont programmées ce soir, nous écouterons donc, pêle-mêle, Pierre Vassiliu, Bertrand Burgalat, Chaton, Camille, Anna Karina, Micheline Dax...

La programmation musicale