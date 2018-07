Ce soir, 'Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?' ne se fixe aucune limite et s’invite pour un voyage dans l’espace aussi extravagant qu’agréable, puisque c’est à bord du vaisseau de Barbara Carlotti que nous draguerons les étoiles, à la découverte de l’univers de cette artiste venue d’ailleurs !

C’est l’été, les vacances, on dort à la belle étoile… Et pourquoi ne pas s’inviter au milieu des astres du soir à bord du vaisseau de l’une de nos chanteuses préférées ?

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances, c’est une odyssée musicale contée par Hugo Combe qui fait la part belle à la chanson en français… Ce soir nous nous incrustons à bord du vaisseau de Barbara Carlotti pour un voyage intersidéral utopique dans l’univers de cette chanteuse audacieuse et bariolée qui semble venir d’un autre monde. Une heure qui passera à la vitesse de la lumière, attention aux turbulences ! Nous croiserons de nombreuses comètes de la chanson française, ses camarades de toujours, celles et ceux qui l’ont influencée, des gens qui ont osé creuser des sillons dans les trous noirs de la pop, ainsi que de plus jeunes inspirés par notre pilote du soir. Au programme, donc, en plus de Madame Carlotti : Juniore, Babx, Bashung, Elli & Jacno ou encore Étienne Daho et peut-être même David Bowie…

La programmation musicale