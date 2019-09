Yannick Jadot, député européen EELV, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Carine Bécard (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions).

Yannick Jadot en meeting à Lille lors de la campagne des européennes, le 9 mai 2019. © Radio France / Thomas Schonheere

Dénonçant le "double discours" d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, Yannick Jadot estime qu'il est temps de se mobiliser, fédérer et agir. "Ca doit être ça, la rentrée, martèle l'eurodéputé. Dans une société qui est divisée, rassembler les Français autour d'un grand projet". Il fustige au passage l'autorisation donnée par la ministre de la Transition écologique de chasser des espèces protégées, et dénonce "l'obsession nucléaire" de l'exécutif.

"738 millions d’euros ont été affectés à la recherche sur le nucléaire, souligne-t-il. Imaginez cet argent investi dans les énergies renouvelables, dans l’hydrogène, dans l’isolation des logements… On aurait été beaucoup plus vite. On aurait créé des emplois. C’est une faute politique".

Interrogé sur ce qu'il pense de Greta Thunberg, Yannick Jadot prend quelques distances. "Tout le monde en fait des caisses autour de Greta Thunberg, peut-être qu’elle-même en fait un peu trop. Ce que j’aimerais, c’est qu’on parle moins du personnage, et qu’on parle de ses alertes, des actions engagées et de ce qui n’est pas fait". Il déplore néanmoins que certains attaquent la jeune fille au lieu de parler des solutions au dérèglement climatique.