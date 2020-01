Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du PCF, est l’invité de "Questions Politiques" ce dimanche. Une émission présentée par Carine Bécard (France Inter) avec Françoise Fressoz (Le Monde) et Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions).

Fabien Roussel à l'Elysée en mars 2019 © AFP / Thomas SAMSON / AFP

Qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui ? "C'est mettre l'humain au cœur de tous les choix politiques", répond Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord. Il cite ainsi les valeurs de partage, de solidarité, de fraternité, actuellement en "perte de vitesse et auxquelles il faut redonner du sens et de la force". "Face à un capitalisme débridé, à bout de souffle, nous voyons bien qu'il faut inventer un nouveau modèle", ajoute-t-il.

Fabien Roussel, dénonce un monde de violence et de corruption insupportables. "Aujourd'hui, on a un président de la République qui fait un bras de fer avec ceux qui manifestent, un Carlos Ghosn qui fait un bras d'honneur à la justice et un Donald Trump le doigt sur la gâchette. Dans quel monde vit-on ?" s'interroge celui pour qui "l'idéal communiste bat toujours".

Un président de la République "représentant d'un clan"

Face à un mouvement de contestation qui dure depuis un mois contre la réforme des retraites, le secrétaire national du PCF estime qu'Emmanuel Macron "doit se poser en rassembleur, au-dessus de la mêlée. Or il est aujourd'hui le représentant d'un clan". "Il faut sortir de ce climat de tension, de ce conflit permanent. Ce ne serait pas humiliant de sa part de retirer sa réforme. Ce serait reprendre la main et ouvrir le dialogue", poursuit Fabien Roussel.

Fabien Roussel appelle à "s'attaquer à la finance". "Le capital n'a jamais été aussi bien servi que ces dernières années, sa fiscalité n'a jamais été aussi allégée. Certains dénoncent le coût du travail, nous dénonçons celui du capital", poursuit-il. "En 2018, les revenus financiers représentaient 298 milliards d'euros. Cotisations pour les retraites : zéro. S'il y a bien un régime spécial auquel il faut s'attaquer, c'est celui-là".