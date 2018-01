Le membre du Bureau national du PS est l'invité d'Ali Baddou dans Questions Politiques, en partenariat avec "Le Monde" et franceinfo.

Julien Dray répond à Ali Baddou, entouré de Carine Bécard (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Jeff Wittenberg (France Télévisions).

Le membre du bureau national du Parti socialiste est attendu pour briguer la tête du PS. Premier secrétaire ? Une option clairement envisagée par Julien Dray, même si ce dernier temporise.

Au micro d'Ali Baddou, le socialiste veut être certain de pouvoir rassembler avant de présenter sa candidature.

Et surtout, Julien Dray veut être certain de s'entourer de responsables politiques qui cessent de regarder le passé pour se moderniser et représenter ainsi une alternative crédible et audible à gauche, à la politique d'Emmanuel Macron.

Une alternative principalement sur la question de l'Europe. Sur ce sujet, Julien Dray, qui appelle les siens à redéfinir leur identité lors du congrès du parti, veut s'engouffrer dans le dialogue européen pour que le PS s'y fasse entendre.

Mais pour cela, il va falloir des alliés aux socialistes, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. S'il est un adversaire politique à Julien Dray, ce dernier ne voit pas en lui un ennemi, mais un partenaire politique potentiel.

A condition de parvenir à s'entendre. Sur ce point, Julien Dray pense pouvoir infléchir le leader de la France insoumise.

Un baron noir à la tête du PS ?

Julien Dray, c'est un parcours politique en coulisses que retrace Carine Bécard, alors que le socialiste montre sa disponibilité pour prendre la tête d'un parti à la dérive depuis la campagne présidentielle.

