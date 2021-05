Thierry Breton, commissaire européen, chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace, est l'invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Carine Bécard, Françoise Fressoz et Nathalie Saint-Cricq.

Thierry Breton © AFP / Dursun Aydemir / Pool / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Alors que le 9 mai est le jour anniversaire de la fondation de l'Europe, à travers la déclaration Schumann, Thierry Breton estime que que "la construction européenne c’est sans cesse du mouvement", et "ce que je retiens c’est que l’Europe avance dans les crises, et dès qu’elle a avancé elle ne recule jamais".

Après l’achat de 1,8 milliard de doses de vaccin auprès du fabricant Pfizer-BioNTech, le commissaire européen explique qu'"on s’engage", "l'Europe est devenue le premier continent du monde en matière de fabrication vaccinale en moins de 10 mois". Concernant les campagnes de vaccination, et l'approvisionnement des pays en vaccins il maintient _"l’objectif d’avoir vacciné 70% de la population à la mi-juillet". _

Face aux critiques concernant la gestion de la crise sanitaire en Europe, il rappelle que "sur les 5 vaccins aujourd’hui 4 ont été mis au point par des chercheurs européens", même si c'est avec des financements américains.

Il estime que les problèmes d'approvisionnement "sont derrière nous", "on va fabriquer 3 milliards de vaccins par an".

Après l'Espagne, puis la Belgique hier, la France va aussi se déconfiner avec une date clef, le 19 mai prochain et notamment la réouverture des bars, des restaurants et des cinémas. Une sortie de crise qui "sera progressive", prévoit Thierry Breton, le commissaire européen au Commerce intérieur . "Souvenez vous quand on allait, il y a encore quelques années, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on se moquait du fait que les habitants portaient des masques. Peut-être que l'on va être obligé de s'habituer à ça. Cela ne fait pas partie de notre culture, mais on va le faire, on va apprendre", précise Thierry Breton.



Avec cette pandémie, "il y aura vraiment un avant et un après", assure Thierry Breton. Mais le commissaire européen ne minimise pas les conséquences d'un tel épisode dans nos vies. "Tout le monde pense au télétravail, aux entreprises, aux rencontres virtuelles. Bien entendu, ça va continuer. Mais je pense qu'il y aura vraiment un engouement, une envie d'aller se retrouver, mais aussi de consommer", ajoute Thierry Breton qui insiste sur l'appétit des citoyens de "retrouver ne serait-ce qu'une socialisation, la volonté de se retrouver, d'être ensemble, de se toucher, de bouger. Elle est gigantesque".