Olivier Faure, premier secrétaire du PS, député de Seine-et-Marne est l'invité de Questions politiques.

Olivier Faure © Radio France / Anne Audigier

La présidentielle en préparation

Une "plateforme d'idées" et même un nouveau parti: Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg ont fait la semaine dernière un pas supplémentaire vers une possible candidature à la présidentielle de 2022, au risque de créer un nouvel embouteillage à gauche. Dans ce contexte, Olivier Faure estime que "la question du qui est prématurée". Il demande à ceux qui souhaitent devenir présidents ou présidentes de "penser bloc et coalition entre nous"

Concernant Arnaud Montebourg, ilestime qu'Arnaud Montebourg a rejoint des personnalités "qui ne partagent pas nos idées" sur certaines questions et estime que "son positionnement n'est pas clair."

Un RSA pour les 18-25 ans

Quant à la gestion de la crise sanitaire, Olivier Faure déclare :"je souhaite que la démocratie ne soit pas confinée avec tous les Français, qu'on n'ait pas le sentiment d'être pris pour des zouaves". Constatant les conséquences économiques sur les jeunes, il plaide pour un RSA pour les 18-25 ans.

"Comment expliquer que le gouvernement n'ait pas lancé une grande campagne de vaccination pour dire aux Français vaccinez-vous"

Comment devra-t-on rembourser la dette qui s'accumule pendant les mois de lutte contre la pandémie ? Pour le premier secrétaire du parti socialiste, pas question de faire payer les classes populaires. "Je ne suis pas d'accord pour que la dette soit remboursée par les premiers de corvées, il y a une solidarité qui doit s'exprimer des plus riches vers les autres."