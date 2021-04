Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est l'invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Carine Becard (France Inter) Solenn de Royer (Le Monde) et Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions). Il appelle à changer les priorités de vaccination.

Xavier Bertrand © AFP / FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Invité ce dimanche de Questions Politique, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a appelé à changer les priorités vaccinales : "Si j'ai un choix à faire, pour moi, ce ne sont plus les critères d'âge qui doivent entrer en ligne de compte à partir du moment où les plus fragiles ont été vaccinés", dit-il. Ainsi, selon lui, ceux qui doivent bénéficier des vaccins en priorité sont ceux "qui travaillent en première ligne" et "qui ne télétravaillent pas" : "Les enseignants, le personnel des écoles, collèges et lycées, les forces de sécurité, mais également tous ces travailleurs qui ne télétravaillent pas, qui sont plus exposés que les autres. Le chauffeur de taxi, la caissière, les ouvriers, tous ces salariés de la deuxième ligne".

Pour le candidat à l'élection présidentielle, proposer le vaccin en priorité à ces publics "pour les protéger, pour récompenser ce qu'il symbolisent en valeur travail, et parce qu'ils peuvent en contaminer d'autres".