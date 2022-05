Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne, est l'invité de « Questions politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), Nathalie Saint-Cricq (France TV) et Francoise Fressoz (Le Monde).

Olivier Faure © / Pablo Porlan / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les négociations entre le Parti socialiste et la France insoumise se poursuivent, a précisé dimanche le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, invité de France Inter. "On continue à discuter de tout, du fond de la stratégie, des circonscriptions", explique-t-il, affirmant qu'il "souhaite" qu'un accord aboutisse, sans pouvoir préciser quand. "Le plan C, pour ne pas prendre le plan B, c'est d'y aller seuls. Mais je me bats pour le plan A, vraiment", a-t-il poursuivi. "Je suis un démocrate, il s'est passé quelque chose dans l'élection présidentielle et nous pouvons rééquilibrer parfois ce que disent les insoumis", ajoute Olivier Faure, estimant qu'une alliance avec LFI pouvait donner lieu à "un très bon gouvernement, une très belle majorité".

La question européenne, principal blocage

Toutefois, le premier secrétaire du PS assume une divergence de fond avec LFI sur la question européenne et c'est pour cette raison que les négociations ont été suspendues un temps. "Parfois les Insoumis ont des mots très forts qui recouvrent des réalités qui peuvent être partagées mais qui supposent qu'on se comprennent vraiment", a expliqué Olivier Faure. "C'est le travail qui a commencé, que nous allons continuer dans les prochaines heures."

"Nous contestons le concept de désobéissance parce qu'il revient à laisser entendre que ce serait un principe, qu'on désobéirait par nature. Nous souhaitons mettre en tension l'Europe sur un certain nombre de sujets, sur les sujets sociaux, environnementaux, et donc cela peut supposer d'objecter provisoirement des règles qui sont fixées par l'Union européenne", ajoute-t-il. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il peut s'assoir sur certain traités. Une position que ne partage pas Olivier Faure. "Je ne dis pas m'assoir, je dis qu'on met en tension parfois l'Europe. Nous n'avons pas 80 ans devant nous mais des objectifs immédiats. Mais je suis un Européen convaincu et je n'ai aucune envie de mettre fin à cette immense aventure."

"Je souhaite que le terme de désobéissance [à l'Europe] ne soit pas inscrit dans notre plateforme commune, nous ne sommes pas des Fréxiteurs", rappelle Olivier Faure.

La fin du PS ?

"Si François Hollande veut négocier, qu'il vienne, il verra qu'il ne s'agit pas d'une disparition de quoi que ce soit et que personne ne se soumet à personne", a tenu à rappeler Olivier Faure, en réponse aux inquiétudes de l'ancien président socialiste. "Il y a bien une volonté d'aboutir en commun à un projet qui renoue avec les grande histoire de la gauche, celle des conquêtes."

"J'assume parfaitement ce que j'ai dit : si certains ne croient plus appartenir à un espace commun de la gauche, avec les communistes, les écologistes, les insoumis, les radicaux et nous, si vous pensez que votre avenir est avec Emmanuel Macron, le mieux à faire est de partir. Qu'est-ce qu'on paie aujourd'hui ? Le manque de clarté. Les gens, quand ils voient Manuel Valls à la télévision, se disent 'C'est ça le PS', pensent qu'on est toujours dans l'attente de trahir quelqu'un. Ce n'est pas vrai, ceux qui sont restés, l'ont fait pour leurs convictions", poursuit-il.