Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est l’invité de "Questions Politiques" ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), François Beaudonnet (France TV), Françoise Fressoz (Le Monde) et Alexandra Bensaid (France Inter).

Interrogé ce dimanche sur le drapeau européen installé sous l'Arc de Triomphe pour célébrer la présidence française de l'Union européenne et retiré dans la nuit après une polémique, Clément Beaune a nié toute "reculade" de la part du gouvernement. "Il était prévu que le drapeau soit retiré dans la journée de dimanche", a-t-il souligné, se disant "très fier" que celui-ci ait flotté quelques jours.

Le secrétaire d'État aux affaires européennes a expliqué que le drapeau français n'étant installé que pour les grandes cérémonies, il n'avait donc pas été retiré pour laisser place à la bannière de l'UE. "Le drapeau européen a été installé là où il n'y avait rien", a-t-il martelé, avant de qualifier la polémique de "honte abjecte".

Europe de la défense

Clément Beaune a également plaidé pour une Union européenne plus forte en matière de défense. "Sur les questions de défense et de politique étrangère, l'Europe est encore trop faible, pas assez reconnue." Pour autant pas question de "casser l'Otan" ni de se "désaligner des États-Unis". "Mais partout en Europe, nous prenons conscience que nous avons besoin de plus d'autonomie."

