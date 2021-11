Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), Nathalie Saint-Cricq (France TV), Françoise Fressoz (Le Monde).

Jordan Bardella © AFP / VALERY HACHE

Jordan Bardella l'avoue volontiers, il ne s'attendait pas à voir un jour Marine Le Pen doublée sur sa droite : "Le camp national est là devant une division de ses candidatures. Marine Le Pen est depuis 8 ans, depuis avril 2013, au second tour de tous les sondages de l'élection présidentielle. Il est vrai que la présence d'Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle, même s'il ne s'est pas totalement déclaré vient évidemment diviser les voix du camp national. Je ne vais pas vous dire le contraire." Invité de Questions Politiques, le président du Rassemblement National n'a pas mâché ses mots envers le concurrent de Marine Le Pen dans le camp nationaliste.

Une forme de brutalité

Sur la forme, la candidature et les discours du polémiste posent un problème au président du Rassemblement National : "Je pense qu'Eric Zemmour, on peut avoir encore des points d'accord, mais fait parfois preuve d'une brutalité dans ses déclarations, dans ses propos, qui ramènent notre famille politique à trente ans en arrière. Et je le déplore. Jean-Marie Le Pen le dit lui même, il retrouve chez Eric Zemmour une forme de brutalité et de radicalité que nous n'avons plus aujourd'hui parce que les constats que fait Eric Zemmour sont des constats qu'on a faits, nous, il y a trente ans."

"Je viens de dire aujourd'hui aux Français et je viens dire aujourd'hui aux électeurs du camp national que Eric Zemmour, c'est le vote assurance d'Emmanuel Macron. Que le seul qui se réjouit de la montée d'Éric Zemmour dans les sondages, c'est Emmanuel Macron, parce que le discours d'Eric Zemmour est tellement caricatural et tellement brutal qu'il offre la réélection d'Emmanuel Macron sur un plateau.(...) Emmanuel Macron a une avance considérable parce que je pense que Eric Zemmour n'est pas en capacité de rassembler une majorité de Français."

Mépris sur la question sociale

Sur le fond, Jordan Bardella pointe également des différences notables : "J'ai des points d'accord sur l'immigration, bien sûr, avec lui, comme 80% des Français. Mais autant je trouve que sur les questions économiques où il souhaite pousser la retraite à 65 ou 67 ans, ou sur la question sociale, je trouve qu'il fait preuve d'un mépris qui me rappelle Emmanuel Macron. Lorsqu'il dit 'moi, je ne suis pas là dans cette campagne présidentielle pour régler l'urgence du pouvoir d'achat', c'est-à-dire, en gros 'les Français qui se plaignent aujourd'hui de galérer à finir le mois vous m'intéressez pas, ce n'est pas mon problème'. Eh bien, nous si en fait, on est là pour leur apporter des solutions. Ce sont des remarques de millionnaires."

Le fait que Marine Le Pen soit un femme est-il un avantage face à Eric Zemmour selon lui ? "Eric Zemmour explique que lorsque les femmes s'approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore et il dit que les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Moi, je suis à la tête d'un parti qui a pour symbole historique Jeanne d'Arc et pour ambition la volonté de faire la première femme présidente de la République."